آديل عن حادث "تيتان": أنا قطة خائفة لا أشارك فى رحلات المحيط

عقب حفلها الأخير في لاس فيجاس، تطرقت آديل إلى حادث غرق الغواصة تيتان، التي أودت بحياة 5 رجال أعمال، في رحلتهم الاستكشافية إلى أعماق المحيط الأطلسي لمشاهدة السفينة تيتانيك.

ووصفت آديل الحادث بأنه مأسوي وحزين للغاية، وسألت الجمهور عن آرائهم حول السفر إلى قاع المحيط لزيارة حطام تيتانيك الغارقة عام 1912.

وقالت آديل: "لا أعلم ما هذا الجنون والحزن معًا في السفر إلى نفس المكان الذي كان سببًا في وفاة الآلاف"، ظهرت آديل في الحفل مرتدية فستانًا باللون الأسود لإظهار مدى حزنها وأسفها على ضحايا الغواصة "تيتان" بحسب مجلة بيبول الأمريكية.

وطلبت من الجمهور مشاركتها الرأي إذا ما كانوا سيشاركون في مثل هذه المغامرات، واختلفت آراء الجماهير ولكن الأغلبية أيدت عدم الذهاب في رحلات للمحيط مجددًا، وجاء رد آديل: "أنا قطة خائفة لا أستطيع المشاركة".