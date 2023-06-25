توفير السلع الغذائية.. محافظ أسوان يُتابع الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التشديد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية من خلال رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد، والتنسيق الجيد والمسبق بين كافة الجهات، والعمل بأفكار ورؤى خارج الصندوق، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومحاسبة المقصرين، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية، لأننا جميعاً نعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية احتياجاته ومطالبه أولاً بأول.

كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية، أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع مجلس المحافظين ترتكز على توفير السلع بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين منها، وتفعيل دور غرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة أى مستجدات، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية على الطبيعة فى مواقعها خلال فترة الأعياد، والتنسيق بين مديريات الأوقاف والأمن لتأمين ساحات صلاة العيد، وكذا التنسيق بين التموين وحماية المستهلك والصحة والأمن والوحدات المحلية لمتابعة الأسواق والمرور الدورى على المخابز، ورصد الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويتم استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وكلف اللواء أشرف عطية، بالتنسيق بين الجهات المعنية بمديرية الأمن والمحليات والزراعة والمتغيرات المكانية لرصد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية، والإزالة فى المهد، مع متابعة ورصد حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية، ومنع أى تكدس، والالتزام بالتعريفة بخطوط السير المختلفة، بالإضافة إلى التعاون بين غرف عمليات المحافظة والمرافق الحيوية بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لرصد المشكلات والعمل على حلها أولاً بأول، فضلاً عن مراجعة كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية للإطمئنان على توافر كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية بها، واستعدادات الطوارئ وتواجد الأطباء وطاقم التمريض والعمل بالتبادل أثناء إجازة العيد، وكذا قيام إدارة الحماية المدنية بإتخاذ التدابير اللازمة والجاهزية والتفتيش ومراجعة كافة حنفيات الحريق، وعمل الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ووجه أشرف عطية مسئولى المحليات بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا تنفيذ أعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة ومراجعة مصادر الرى والحفاظ على المسطحات الخضراء، مشدداً على التنسيق بين إدارات المراسى والنقل النهرى والمسطحات والرى لمراجعة كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع ضرورة عدم قيام المواطنين بالسباحة فى المناطق التى تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى أضرار محتملة، وخلال اجتماع المجلس التنفيذى قام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بتقديم الشكر والتقدير لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له على ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يتحقق على أرض أسوان من سيمفونية عمل رائعة ومتناغمة أثمرت لأول مرة عن تحقيق إنجازات فى كافة مدن ومراكز المحافظة، فى ظل اقتحام المشكلات والمشروعات المتعثرة، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين.

كما نقلوا شكر أهالى العديد من القرى للمحافظ على ما تم من تنفيذ مشروعات رفعت عنهم معاناة ومشقة الأعباء المالية والتنقل، ومنها إفتتاح مركز الغسيل الكلوى بقرية بنبان، أعقبه عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية، والتى من بينها مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية بتنفيذ حل عاجل صباح الغد لتحويلها على محطة المعالجة، لحين تشغيل مشروع الصرف الصحى بشكل كامل بالقرية، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن تقوم لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد للوقوف ميدانياً على سبب المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها للحفاظ على سلامة المواطنين من أهالى القرية، وتم كذلك عرض مشكلة تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بالمحاميد بإدفو، والتى ستسهم فى توفير خدماتها لأهالى شرق المدينة.