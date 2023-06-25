ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير السلع الغذائية.. محافظ أسوان يُتابع الاستعدادات النهائية لعيد الأضحى

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التشديد على الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية من خلال رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم فى منظومة العمل ليل نهار بروح الفريق الواحد، والتنسيق الجيد والمسبق بين كافة الجهات، والعمل بأفكار ورؤى خارج الصندوق، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومحاسبة المقصرين، ووضع الحلول العاجلة للمشاكل الجماهيرية، لأننا جميعاً نعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية احتياجاته ومطالبه أولاً بأول. 

كانت هذه أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

وخلال الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية، أن توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع مجلس المحافظين ترتكز على توفير السلع بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين منها، وتفعيل دور غرف العمليات بكافة المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية لمتابعة أى مستجدات، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية على الطبيعة فى مواقعها خلال فترة الأعياد، والتنسيق بين مديريات الأوقاف والأمن لتأمين ساحات صلاة العيد، وكذا التنسيق بين التموين وحماية المستهلك والصحة والأمن والوحدات المحلية لمتابعة الأسواق والمرور الدورى على المخابز، ورصد الحالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويتم استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة. 

وكلف اللواء أشرف عطية، بالتنسيق بين الجهات المعنية بمديرية الأمن والمحليات والزراعة والمتغيرات المكانية لرصد حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية، والإزالة فى المهد، مع متابعة ورصد حركة السيارات لتسيير الحركة المرورية، ومنع أى تكدس، والالتزام بالتعريفة بخطوط السير المختلفة، بالإضافة إلى التعاون بين غرف عمليات المحافظة والمرافق الحيوية بشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لرصد المشكلات والعمل على حلها أولاً بأول، فضلاً عن مراجعة كافة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية للإطمئنان على توافر كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية بها، واستعدادات الطوارئ وتواجد الأطباء وطاقم التمريض والعمل بالتبادل أثناء إجازة العيد، وكذا قيام إدارة الحماية المدنية بإتخاذ التدابير اللازمة والجاهزية والتفتيش ومراجعة كافة حنفيات الحريق، وعمل الصيانة الدورية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

ووجه أشرف عطية مسئولى المحليات بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا تنفيذ أعمال النظافة الدورية لكافة الحدائق العامة ومراجعة مصادر الرى والحفاظ على المسطحات الخضراء، مشدداً على التنسيق بين إدارات المراسى والنقل النهرى والمسطحات والرى لمراجعة كافة المراسى والعائمات بأنواعها من حيث الترخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع ضرورة عدم قيام المواطنين بالسباحة فى المناطق التى تمثل خطورة داخل مجرى نهر النيل للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى أضرار محتملة، وخلال اجتماع المجلس التنفيذى قام أعضاء مجلس النواب والشيوخ بتقديم الشكر والتقدير لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له على ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما يتحقق على أرض أسوان من سيمفونية عمل رائعة ومتناغمة أثمرت لأول مرة عن تحقيق إنجازات فى كافة مدن ومراكز المحافظة، فى ظل اقتحام المشكلات والمشروعات المتعثرة، وتحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين. 

كما نقلوا شكر أهالى العديد من القرى للمحافظ على ما تم من تنفيذ مشروعات رفعت عنهم معاناة ومشقة الأعباء المالية والتنقل، ومنها إفتتاح مركز الغسيل الكلوى بقرية بنبان، أعقبه عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبعض المشاكل والمطالب الجماهيرية، والتى من بينها مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية بتنفيذ حل عاجل صباح الغد لتحويلها على محطة المعالجة، لحين تشغيل مشروع الصرف الصحى بشكل كامل بالقرية، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن تقوم لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد للوقوف ميدانياً على سبب المشكلة ووضع الحلول الجذرية لها للحفاظ على سلامة المواطنين من أهالى القرية، وتم كذلك عرض مشكلة تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بالمحاميد بإدفو، والتى ستسهم فى توفير خدماتها لأهالى شرق المدينة. 

أسوان أستقبال عيد الأضحي استعدادات الاستعداد الكامل التصالح في مخالفات البناء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

خبيرة مادة الكيمياء تكشف تفاصيل صعوبة الامتحان: "غير مباشر ويحتاج 4 ساعات"

"صلاح" يحسم موقفه.. أنظار نجوم الكرة العالمية تتجه نحو الدورى السعودى

أنامل ذهبية.. عم عيسى يحول الملح وجذوع أشجار الزيتون لمنتجات تزين المنازل

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

ترزى ينهى حياة مواطن فى مركز أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى