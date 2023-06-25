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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ سائق وشاب سقطت بهما سيارة فى ترعة المريوطية بالبدرشين

اسعاف
اسعاف

شهد مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، سقوط سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية، وتدخل الأهالي على الفور وقاموا بإنقاذ السائق ومرافقه.

 

وقام الأهالي بإبلاغ مركز البدرشين، وتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من أهالي مركز البدرشين، بسقوط سيارة بترعة المريوطية.

 

انتقل رجال المباحث بمركز البدرشين إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد سائق سيارة ربع نقل، ما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، وتم إنقاذ سائقها وشاب كان بصحبته. 

 

النيابة العامة المريوطية ترعة المريوطية بمديرية أمن الجيزة سائق سيارة ربع نقل سقوط سيارة ربع نقل مركز البدرشين مديرية أمن الجيزة

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