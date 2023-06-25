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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (LUNE B  ) و التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.



‏ يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36350 طن تشمل: 5080 طن يوريا و 3276 طن رمل و 1000 طن علف بنجر  و 904 طن ملح معبأ و 26090 طن بضائع متنوعة.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37363 طن تشمل: 7225 طن خردة  و2564 طن خشب زان و 944 طن كسب فول صويا و 13583 طن ذرة و 13047 طن قمح.

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4579 حاوية مكافئة.

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

 

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3909 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة.

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