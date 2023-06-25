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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكى ينفى إجراء اتصالات مع نظيره الروسى حول تمرد "فاجنر"

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد، أنه لم يتصل بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وسط الوضع المتعلق بتمرد مجموعة فاجنر.

وأشار بلينكن إلى أن هناك أعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية، كانوا على اتصال بزملائهم الروس بشأن مسألة ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في البلاد.

وأضاف بلينكن، في تصريحات تليفزيونية الأحد: "أنا شخصيًا لم أفعل، لكن أعضاء آخرين في الإدارة كانوا على اتصال بنظرائهم الروس في المقام الأول، لأننا أردنا التأكد من أن روسيا على دراية بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وموظفينا المتواجدين في البلاد".

وكان التليفزيون الروسي، أعلن اليوم، عن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع دوري لمجلس الأمن الروسي، الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان الكرملين، أمس، إنهاء التمرد والعصيان المسلح الذي نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بوساطة من رئيس بيلاروسيا، والذي دام لـ24 ساعة.

من ناحيته قال بوتين، في تصريحات اليوم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل أولويته القصوى، مشيرًا إلى أنهم واثقون من تحقيق كل أهداف وخطط عملياتهم العسكرية في أوكرانيا، وأكد الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسئولي وزارة الدفاع.

وزير الخارجية الامريكي سيرغى لافروف مجموعة فاجنر الادارة الامريكية روسيا فلاديمير بوتين

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