رسميًا.. "الوطنية للإعلام" تنتقل للعمل بمقرها الجديد فى العاصمة الإدارية

بدأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، اليوم الأحد، رسميًا العمل من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس حسين زين، أول اجتماعات المجلس بكامل هيئته، بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب “زين” في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس وقال إن تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية بالتواجد الفعلي للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها، وفى دلالة قوية ورسالة واضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة لتنفيذ أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن هذا المقر إضافة فاعلة للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو المستمر فى القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال استديوهاته المختلفة.



وبحث مجلس الهيئة، خلال الاجتماع، عدة ملفات متعلقة بالعمل، كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد التابع للهيئة، حيث كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية للإعلام لأعمال تجهيزات المقر بالعاصمة الإدارية وتخصيص دورين تم تجهيزهما بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل حتى تتمكن الوطنية للإعلام من أداء واجباتها ودورها وبحيث تتواجد في قلب الفعاليات والأحداث التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة اللحظية لها ونقلها أولًا بأول، وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة الإدارية وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة، وذلك من خلال فريق عمل سيتواجد بالمقر بشكل دائم.