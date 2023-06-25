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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إمام مسجد الحسين: لا مانع من منح عيدية للزوجة

جريدة الدستور

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن العيدية من الزوج للزوجة، نوع من الهدية والتعبير عن المحبة، والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال "تهادوا تحابوا".

وأضاف خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الهدية تصنع نوع من المحبة، لا مانع أن يعطي الزوج زوجته عيدية فى العيد على سبيل الهدية، لكنه ليس واجبًا عليه، وفى الطبيعى حياة الزوج كلها وأمواله لأولاده وزوجته، ويمكن أن تكون الكلمة الطيبة هي أفضل عيدية، وأن تجبر بها خاطرها، كأنها مكأفاة على تعبها طوال السنة".

وأردف: "الكلمة الطيبة أفضل عيدية، عايزين نعلو لمرحلة أخرى نعطى الهدية بروح طيبة وبطريقة لا تنسى، وليس بطريقة جافة، كأنه واجب يريد التخلص منه، لازم توصل للزوجة إنك عارف تعبها وشقاها، ولا داعي للخناقة، إذا نسي الزوج يعطيها الهدية، تعطيه هي الهدية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

العيدية العيد

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