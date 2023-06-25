ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا وأصاب آخر بالآلى فى مركز طما

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الأحد، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخر رميا بالرصاص من سلاح آلي بدائرة مركز طما.

أصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق عماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

كان قد تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة الآخر بطلقة نارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرع الأول أيضا وإصابة الثانى.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ارتكاب الواقعة اطلاق النار السجن المشدد 10 سنوات الشروع في قتل المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ المشدد 10 سنوات بالسجن المشدد جنايات سوهاج خصومة ثأرية محكمة جنايات سوهاج

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

مواعيد غلق البنوك يوميا .. وخلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

"حضنته عشان تنقذه".. كواليس جريمة الغدر فى بولاق الدكرور

بيب جوارديولا فى "أم الدنيا".. كيف تدعم زيارات الشخصيات العامة السياحة فى مصر؟

والد الأولى على الثانوية العامة بالكويت: حصولها على المركز الأول كان هدفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى