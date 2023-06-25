المشدد 10 سنوات لمتهم قتل مواطنا وأصاب آخر بالآلى فى مركز طما

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الأحد، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخر رميا بالرصاص من سلاح آلي بدائرة مركز طما.

أصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق عماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

كان قد تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة الآخر بطلقة نارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجنى عليهما فقام بإطلاق النار عليهما من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرع الأول أيضا وإصابة الثانى.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.