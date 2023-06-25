ضبط 600 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط ٦٠٠ ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية داخل أحد المصانع يقوم بإعادة تدوير العصائر المنتهية الصلاحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، وهيئه الرقابه والإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مديرية التموين شنت حملة برفقة عادل كفافي، مدير التجارة الداخلية، وياسر مراد، مدير إدارة طنطا، ومحمد شعبان، مدير مركز طنطا، على مصنع عصير غير مُرخص “بير سلم” يقوم بضرب علامات تجارية وهمية ويقوم بإعادة تدوير العصائر المنتهية وإعادة تصنيعها، حيث تم ضبط 550 ألف عبوه معبأه بتواريخ جديدة و50 ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية داخل إحدى قرى مركز طنطا، وتحرر محضر بالواقعة.