9 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" على الطريق الأوسطى

أُصيب 9 مواطنين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى اتجاه العاصمة الإدارية، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الدائرى الأوسطى، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبيّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.