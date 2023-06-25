حزب العدل ينظم دورة تدريبية مكثفة لكوادره الحزبية بالإسكندرية

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب العدل، برئاسة أحمد صبرة، دورة تدريبية بامانة الحزب بالإسكندرية حول الكادر السياسي، على مدار يومين متتاليين.

وافتتحت الدورة بمحاضرة لعبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل استعرض فيها فكر الحزب ورؤيته وما يقدمه من تجربه فريدة فى الحياة السياسية المصرية، تلاها محاضرة أخرى لأمين التدريب والتثقيف، وشارك إسلام الجندي مسئول التدريب والتثقيف بالإسكندرية بمحاضرة عرض فيها لملف المحليات وما لها من أهمية وتماس مباشر مع حياة المواطنين ورؤية حزب العدل فى تطوير هذا الملف الهام وكيفية الوصول بها إلى المستوى الذى يليق بالمصريين، كما شارك محمد عيد شراكى، مساعد أمين التدريب المركزي بمحاضرة.

واختتمت الدورة التدريبية بمشاركة متميزة للنائب أحمد القناوى، نائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه السياسي عرض فيها لما تضمنته أوراق وطروحات حزب العدل خلال مشاركته فى جلسات الحوار الوطني، والتى تجاوز عددها ٤٠ ورقة وطرح فى شتى المجالات.

وقد شارك بالحضور د. معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحزب، وأحمد عواد أمين الثقافة والإبداع المركزى، ود. فريد شوقي أمين التعليم المركزى، وإسلام حافظ، عضو المكتب السياسي وأحمد السيد، أمين الإعلام المساعد المركزى، ومحمد أبو شنب أمين محافظة الإسكندرية، وعدد من أعضاء الأمانات النوعية والجغرافية والعشرات من أعضاء الحزب بالمحافظة بمختلف فئاتهم العمرية.