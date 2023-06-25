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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا لعيد الأضحى..

حملات مكثفة على الشواطئ والفنادق والمعسكرات السياحية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور الميداني على الشواطئ والفنادق والمعسكرات السياحية؛ لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري المحافظة والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لإحكام الرقابة على الشواطئ ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق السياحية  بالضوابط الصحية وسلامة وجودة المأكولات المقدمة لروادها ومنع أي تجاوزات أو مخالفات حرصًا على سلامة وصحة مواطني وزائري المحافظة.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة، أن اللجنة قامت بالمرور الميداني على عدد من الشواطئ والنوادي والمعسكرات والتأكد من مستوى النظافة وتواجد مسؤول الشاطئ والتواجد الأمني والاسعاف والتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة للدخول بكل شاطئ ومع عمل لقاءات مع المصطافين على الشواطئ والتأكد من  مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما نظّم مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس المدينة، عددًا من الحملات المكبرة على طول الكورنيش لرفع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة سير المصطافين علي الكورنيش والتي تشوه الشكل صورة المدينة خلال موسم الصيف مع تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بشارع الغرباوي ومنطقة البسنت بالكورنيش الشرقي واستمرار رفع معدلات النظافة العامة بالشواطئ وكورنيش المدينة لظهور الشواطئ وكورنيش المدينة في أبهى صوره. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في متابعة الحركة السياحية مع بدء موسم الصيف السياحي، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والإقبال الكبير مع توافد العديد من الزائرين والمصطافين خلال إجازة العيد للاستمتاع بجو وشواطئ مطروح، وبناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الاستعدادات مع التأكد من الجاهزية والاطمئنان على توافر الخدمات بالشواطئ. 

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أستقبال عيد الأضحي الحملات المكبرة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الفنادق والمعسكرات شواطئ مطروح

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