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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على 24 متهمًا بأحداث الشغب بمنطقة السلام

حبس
حبس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم مد أجل حكمها في إعادة محاكمة 24 متهماً في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص  لجلسة 24 يوليو المقبل لإتمام المداولة. 

وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب مد أجل مفرقعات وألعاب نارية حيازة أسلحة نارية محاكم بدر 24 متهما

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