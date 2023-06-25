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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقلة صناعية في الجنوب.. 15 ألف فرصة عمل للشباب وفرها مجمع الصناعات الصغيرة بقنا

مجمع الصناعات
مجمع الصناعات

يعتبر مجمع الصناعات الصغيرة في مركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتحديدًا بالمنطقة الصناعية بقرية هو، أكبر المجمعات علي مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدان، والذي أنشئ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجمع الصناعات الصغيرة، ساهم خلال الفترة الماضية، في توفير المئات من فرص العمل للشباب في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا التسع، وذلك لكونه مجهزًا بـ 420  وحدة صناعية، تم طرحها وتسليمها للشباب خلال الفترة الماضية.

المجمع بلغت تكلفة إنشائه  مليار و 350 مليون جنيه، ليوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة و غير مباشرة، وجاء تنفيذه وانشاؤه ضمن عدة مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية في أنحاء محافظات الجمهورية المختلفة، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، يقول أحمد علاء، أحد العمال العاملين في المنطقة الصناعية بقرية هو بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن مجمع الصناعات الصغيرة، كان سببا في فتح مصادر رزق جديدة للعديد من الشباب، لافتًا الي انه ساهم في حل ولو بسيط من ازمة البطالة في المحافظة، قائلاً:"مصنع على الجاهز بتمضي ورقك وتشتغل على طول بدون تكاليف بناء او انشاءات او اي حاجة تاني".

ويضيف علاء، أن مجمع الصناعات الصغيرة هو الأول من نوعه في المنطقة الصناعية، ولا يكلف الشباب أو المستثمرين الصغار، أي تكاليف او اعباء مالية كبيرة، حيث يمكنك افتتاح مصنعك وتنفيذ مشروعك على الفور دون أي مشكلة تواجهك، فقد تحضر المواد الخام وتبدأ العمل.

فيما أشار أحمد على، أحد المستثمرين الشباب بالمنطقة الصناعية بقرية هو بمركز نجع حمادي، ان مجمع الصناعات ساعد الشباب في فتح مشروعاتهم دون الحصول على قروض بمبالغ عديدة وطائلة من البنوك، حيث القروض كانت تؤدي الي التعثر على السداد. 

أزمة البطالة اعي أعباء مالية الحصول ع الجمهور الحصول على قروض

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