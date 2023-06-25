ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صادرات الصناعات الغذائية تحتل المراكز الـ9 الأولى عالمياً فى تصدير 13 سلعة

صادرات
صادرات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصري قد نجح في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC. وبلغت صادرات مصر من الأغذية المصنعة 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

واحتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالمياً في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير استاكوزا المياه العذبة، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور، والمركز الثامن عالميا في تصدير الخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الطماطم المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الكاتشب، والمركز التاسع عالميا في تصدير المخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.

وتأتى تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.

وبهذه المناسبة، تقدم المجلس بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والعاملين بالشركات المصرية في مجال الإنتاج والتصدير الغذائي المصنع وأعضاء المجلس.

وتعد تلك النتائج دافع أقوى أمام المجلس للاستمرار في جهوده بالتعاون مع أجهزة الدولة والشركات المصرية المصدرة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية وزيادة الحصة التصديرية في الأسواق الحالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية في سلامة الغذاء واللوجستيات المتعلقة بالتصدير

استثمار الاستثمار الأمم المتحد الأمن الغذاء الامم المتحدة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

مواعيد غلق البنوك يوميا .. وخلال إجازة عيد الأضحى 1444 هـ

"حضنته عشان تنقذه".. كواليس جريمة الغدر فى بولاق الدكرور

بيب جوارديولا فى "أم الدنيا".. كيف تدعم زيارات الشخصيات العامة السياحة فى مصر؟

والد الأولى على الثانوية العامة بالكويت: حصولها على المركز الأول كان هدفنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى