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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة منتخب السويس

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين  قبل مواجهة منتخب السويس مساء اليوم الأحد، طالبهم بضرورة احترام المنافس مهما كانت الفروق الفردية بين اللاعبين، لكنها تبقي مباراة في كرة القدم.

وشدد السويسري مارسيل كولر على أن مباريات الكأس دائمًا تحمل المفاجآت السارة للفرق الصغرى والنتائج السيئة للفرق الكبرى؛ لأن الدوافع تختلف في تلك المباريات.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من الاستهتار بالمنافس وطالبهم باستغلال تلك المباريات لمواصلة الانتصارات وزيادة الدافع المعنوي من أجل استعادة لقب الدوري، خاصة أن بطولة كأس مصر نحن نحمل لقبها ولابد من الحفاظ عليه.

وطالب المدير الفني من لاعبي الفريق ضرورة غلق صفحة حرس الحدود والاستفادة من الإيجابيات التي ظهرت خلال المباراة وأن مباراة اليوم ستكون فرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة دائمة في المباريات.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء، والمكون من علي لطفي في حراسة المرمي، وأمامه كريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح، وفي وسط الملعب أليوديانج ومحمد أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف.
 

مران الأهلي الاهلى كولر منتخب السويس كاس مصر

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