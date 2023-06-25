بعد انتهاء تمرد "فاجنر".. بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسى الأسبوع المقبل

أعلن التليفزيون الروسي، مساء اليوم، عن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع دوري لمجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان الكرملين أمس إنهاء التمرد والعصيان المسلح الذي نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بوساطة من رئيس بيلاروسيا، والذي دام لـ24 ساعة.

من جهته قال بوتين، في تصريحات اليوم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل أولويته القصوى، مشيرًا إلى أنهم واثقون من تحقيق كل أهداف وخطط عملياتهم العسكرية في أوكرانيا، وأكد الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسئولي وزارة الدفاع.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن بوتين سيجري تغييرات في وزارة الدفاع الروسية، وذلك بعد ساعات من التمرد والعصيان المسلح الذي نفذته قوات فاجنر واقتراب قواتها من العاصمة موسكو واشتراطها تسليم رئيس الأركان ووزير الدفاع لها من أجل إنهاء التمرد.