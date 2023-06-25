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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليلة انتهاء التمرد|فاجنر تعود لمواقعها.. و"بريجوجين" يغادر إلى بيلاروسيا

فاجنر
فاجنر

أعلن الكرملين، مساء أمس، عن انتهاء التمرد والعصيان المسلح الذي قاده مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، ومغادرته روسيا متجهًا إلى بيلاروسيا، بعد وساطة قادها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

تفاصيل اتفاق إنهاء تمرد فاجنر

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونيظره البيلاروسي تضمن عملية تسوية لإنهاء التمرد، ومن بينها إتاحة الفرصة لبعض مقاتلي "فاجنر" الذي رفضوا التمرد للانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.

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بعد انتهاء تمرد "فاجنر".. رفع القيود على الطرق السريعة فى موسكو

كما نص الاتفاق على عدم إخضاع عناصر فاجنر وقائدهم بريجوجين لأي ملاحقة قانونية أو جنائية مع عودة قوات "فاجنر" إلى معسكراتها، ومن يرفض ذلك يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.

وأكد بيسكوف أن التمرد لن يؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا، مشددًا على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.

من جهته، أكد بريجوجين، في رسالة صوتية نشرها على تطبيق تليجرام، مساء السبت، وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، موضحًا أنها استدارت وغادرت في الاتجاه المعاكس وفقًا للاتفاق.

وأضاف: "أرادوا حل فاجنر العسكرية، لكن تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو، وخلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا"، مشيرًا إلى أنه رفض إراقة الدماء وإدراكًا منه للمسئولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق من الجانبين.

فاجنر تنسحب من المدن الروسية

من ناحيتها واصلت مجموعة فاجنر، الأحد، الانسحاب من المناطق الروسية التي دخلتها ومن بينها مدن روستوف وفورونيج وليبيتسك جنوبي روسيا، كما رفعت السلطات الروسية جميع القيود المفروضة على الطرق السريعة في البلاد بعد فرضها لساعات أمس الأول لاحتواء التمرد.

وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، الأحد، أن قافلة عسكرية لمقاتلي شركة "فاجنر" غادرت أراضي المقاطعة روستوف ليل الأحد، وتوجه إلى معسكراته الميدانية بمرافقة شرطة المرور.

كما أعلن المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في روستوف عن رفع جميع القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في المقاطعة.

مصير غامض ينتظر قيادات الجيش الروسى

فيما أكدت مصادر روسية، الأحد، أن رئيس أركان الجيش سيعود لمباشرة عمله بالمنطقة العسكرية الجنوبية بروستوف قريبًا بعد خروجه منها أمس بسبب تمرد فاجنر، مشيرة إلى أنه من المتوقع إجراء تغيرات في قيادات وزارة الدفاع الساعات المقبلة من قبل بوتين.

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موسكو تعلن اتفاق روسيا وبيلاروسيا لتسوية الوضع مع قائد "فاجنر"

فاجنر بريجوجين بيلاروسيا الروسي روسيا بوتين

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