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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انتهاء تمرد "فاجنر".. رفع القيود على الطرق السريعة فى موسكو

فاجنر
فاجنر

أعلنت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، عن رفع كل القيود المفروضة على الطرق السريعة في البلاد، وذلك بعدما فشل تمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة، فيما استمرت فرض قيود على الطريق السريع M4 "دون" الرئيسي في منطقتي موسكو وتولا، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الروسية، عن أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يوم من إعلان قائد فاجنر "يفجيني بريجوجين" تمرده المسلح ضد روسيا.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن انسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا، والزحف نحو موسكو، والسيطرة على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.

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