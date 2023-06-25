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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسكو تعلن اتفاق روسيا وبيلاروسيا لتسوية الوضع مع قائد "فاجنر"

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا على أن يبذل "لوكاشينكو" جهود وساطة لتسوية الوضع بسبب معرفته الشخصية بقائد فاجنر منذ نحو 20 عامًا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جدير بالذكر أن مجموعة فاجنر كانت قد استولت، أمس، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

وفي وقتٍ سابق أعلنت الرئاسة الروسية عن أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يوم من إعلان قائد فاجنر، "يفجيني بريجوجين"، تمرده المسلح ضد روسيا.

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن انسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا، والزحف نحو موسكو، والسيطرة على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.

الرئاسة الروسية بيسكوف الرئيس الروسي لوكاشينكو فاجنر قائد فاجنر مجموعة فاجنر المنطقة العسكرية الجنوبية روستوف على نهر الدون السلطات القضائية في روسيا

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