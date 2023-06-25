توريد 532010 أطنان قمح للشون والصوامع فى الشرقية

ثمّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

من جانبها، أشارت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 464 طنا و610 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 532010 أطنان و704 كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.