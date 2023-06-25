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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة عامل سقط فى حفرة صرف صحى أثناء عمله بالصف

جريدة الدستور

أصيب عامل بكسر في الحوض بعد سقوطه في حفرة صرف صحي أثناء حفرها بدائرة قسم شرطة الصف في نزلة عليان، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط أحد العمال أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بنزلة عليان بدائرة قسم شرطة الصف، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين سقوط عامل 19 سنة أثناء قيامه بحفر مشروع الصرف الصحي في الحفرة وسقوط الأتربة عليه، تم استخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وتبين إصابته بكسر في الحوض وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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