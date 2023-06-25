الشعبة العامة للذهب: 10% زيادة فى مصنعية المشغولات الذهبية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من الشهر المقبل طبقًا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءًا من الشهر المقبل بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الصادر برقم 94 لسنة 2023.



وأوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركًا للأسعار أو عبئًا على المستهلك، حيث لن تتخطى قيمتها جنيهين بحد أقصى لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.



وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية فأشار إلى أنه قرار جيد ورفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلى 100 جرام بدل من أونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.







