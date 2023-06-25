ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير بكين: مصر أول دولة تتعاون مع الصين فى الأقمار الصناعية

لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن مصر أول دولة تنفذ تعاونًا في الأقمار الصناعية مع الصين، مؤكدًا أن القمر الصناعي "مصر سات 2"، بمثابة إنجاز كبير، من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين عبدالفتاح السيسي وتشي جين بينج.

وأضاف لياو ليتشيانج خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرنامج يمثل علامة فارقة للتعاون الصيني المصري خاصة في مجال الفضاء، قائلًا إن أهمية البرنامج البالغة، تتمثل في 4 أسباب رئيسية.

وكالة الفضاء: إطلاق “مصر سات 2” بالتعاون مع الصين بتكلفة 74 مليون دولار

وأشار سفير بكين، إلى أن مصر أول دولة تسلم لها الصين مشروع التعاون حول القمر الصناعي، كما أنها أول دولة تتعاون بكين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي خارج البلاد.

 

الأقمار الصناعي التشغيل التجريبى السفير الصيني بالقاهرة القمر الصناعي مصر سات 2 لأقمار الصناعية وكالة الفضاء مصر سات 2

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى