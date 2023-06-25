سفير بكين: مصر أول دولة تتعاون مع الصين فى الأقمار الصناعية

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن مصر أول دولة تنفذ تعاونًا في الأقمار الصناعية مع الصين، مؤكدًا أن القمر الصناعي "مصر سات 2"، بمثابة إنجاز كبير، من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين عبدالفتاح السيسي وتشي جين بينج.

وأضاف لياو ليتشيانج خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرنامج يمثل علامة فارقة للتعاون الصيني المصري خاصة في مجال الفضاء، قائلًا إن أهمية البرنامج البالغة، تتمثل في 4 أسباب رئيسية.

وكالة الفضاء: إطلاق “مصر سات 2” بالتعاون مع الصين بتكلفة 74 مليون دولار

وأشار سفير بكين، إلى أن مصر أول دولة تسلم لها الصين مشروع التعاون حول القمر الصناعي، كما أنها أول دولة تتعاون بكين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي خارج البلاد.