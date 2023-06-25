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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ركود في بيع وشراء الأضاحي بأسواق الغربية

موسم شراء الاضاحي
موسم شراء الاضاحي

تشهد محلات الجزارة بالغربية حالة من الركود في عمليات البيع والشراء من قبل المواطنين، كما أكّد الكثير من المتابعين والمهتمين لـ "الدستور".

وكان المعتاد في هذه الأيام أن يكون هناك نسبة إقبال متوسطة، وترتفع نسبة الإقبال في آخر العشر الأوائل من ذي الحجة وقبيل عيد الأضحى المبارك. وأرجعوا السبب لغلاء الأسعار سواء في اللحوم أو الأضاحي الحية، خرفان وماعز، أو بقر وجاموس، ودخول موسم الدراسة مما شتَّت أصحاب الدخل المحدود في الإنفاق على المهم، فالأهم.

واستعدَّت محلات الجزارة بمحافظة الغربية للاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت شوارع المحافظة في كافة مدنها انتشار شوادر الأضاحي، وهي أكثر علامات التي تُعلن اقتراب عيد الأضحى المبارك انتشارًا في المحافظة.

وأكَّد أسامة كشك، "جزَّار" بمدينة زفتى، أنه يتوقَّع أن يبدأ زيادة معدل العمل خلال 24 ساعة القادمة، لافتًا إلى أن سعر كيلو اللحم وصل إلى 320 جنيهًا. وبالنسبة لكيلو اللحم الضأن البلدي، سوف يصل إلى 350 جنيهًا بزيادة 150% عن العام الماضي، في حين وصل سعر اللحم الجميل إلى 290 جنيهًا.

كما تشهد شوادر "الخرفان" أيضًا زيادة فى الأسعار، حيث يتراوح سعر كيلو الحي فى البقر والجاموس والعجول من ١٥٥ إلى ١٦٥ جنيهًا، وبالنسبة للضأن يصل سعر الكيلو الحى ١٨٠ جنيهًا ومن المتوقع زيادته فى الأيام المقبلة، وهو ما جعل الركود يسيطر على عمليات البيع والشراء.

وأرجع محمد عز، تاجر مواشى، السبب فى زيادة الأسعار إلى ارتفاع سعر النقل نتيجة زيادة السولار، والوقود، وغلاء أسعار العلف، والسماد الكيماوى، خاصة الذرة الأخضر وباقى أنواع العلف الحيوانى قد تضاعف عن العام الماضى والشوادر فى الشارع هى المظهر الوحيد لاقتراب العيد أما البيع والشراء فهو ضعيف جدًا.

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أستقبال عيد الأضحي الاستعدادات النهائية الاستعدادات اللازمة الأضحي المبارك الدكتور مهندس أحمد عطا الذبح في الشوارع ركود في عمليات بيع وشراء الأضاحي بأسواق محافظة الغربية

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