«أم الدنيا».. نجوم كرة قدم زاروا مصر قبل جوارديولا

أصبحت السياحة المصرية من جديد حديث العالم، بعدما واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جولته الحالية في مدينة الأقصر وأسوان بثالث أيام في عطلته بمصر.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على زيارة صاحب الثلاثية التاريخية لمصر ومعالمها السياحية حيث تواجد منذ أمس في الأقصر.

عشاء خاص فى معبد الأقصر.. "الدستور" يكشف تفاصيل زيارة جوارديولا للنوبة

جوارديولا كان أحدث الوجوه المنضمة لكتيبة نجوم ومدربي كرة القدم عبر العالم الذين توافدوا على مصر لزيارة معالمها السياحية.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز نجوم كرة قدم سبقوا جوارديولا في زيارة سياحية لمصر.

رونالدينيو

في العام الماضي 2022 زار الأسطورة البرازيلية رونالدينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق، مصر في زيارة خاصة أيضًا.

وشهدت رحلة رونالدينيو أيضًا تواجد في الأهرامات، حيث لبى دعوة خاصة من نادي إيسترن كومباني الذي تواجد في الدوري الموسم الماضي.

وحضر رونالدينيو، مران فريق إيسترن كومباني، والتقط صورا تذكارية مع اللاعبين، والمدير الفني علاء عبد العال حينها.

أسرة رونالدو

وفي 2017 زارت عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، مصر في افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة شرم الشيخ.

ووصل إلى القاهرة من الأسرة كل من شقيقتي رونالدو وزوج والدته وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

وتم إعداد برنامج سياحي للعائلة يشمل الأهرامات، والمتحف المصري، ثم التوجه لشرم الشيخ لحضور افتتاح أكبر "أكوا بارك" بالشرق الأوسط.

أسرة كريستيانو رونالدو

داني ألفيش

وفي 2019 زار لاعب كرة القدم البرازيلى داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، منطقة أهرمات الجيزة، وذلك ضمن جولة سياحية في مصر.

وقام ألفيش برفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز بجولة داخل الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو ومنطقة تمثال أبي الهول.

داني ألفيش وزوجته

نجوم آخريين

وفي يوليو 2017 حضر مجموعة من نجوم العالم السابقين للأهرامات وعلى رأسهم البرازيلي روبرتو كارلوس، الفرنسي روبرت بيريز والبرتغالي ديكو.

كما في 2021، اجتمع أساطير الكرة العالمية ونجوم ريال مدريد، البرتغالى لويس فيجو والبرازيلى روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو، المدير الفنى السابق للمنتخب الإسبانى، فى زيارة إلى مصر، حيث استمتعوا بوقتهم على ضفاف نهر النيل بالقاهرة.