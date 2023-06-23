عشاء خاص فى معبد الأقصر.. "الدستور" يكشف تفاصيل زيارة جوارديولا للنوبة

يغادر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، القاهرة إلى الأقصر وأسوان، استكمالاً لرحلته في مصر الذي بدأت اليوم الجمعة.

وعلم "الدستور" رحلة جوارديولا التي تبدأ صباح السبت في بلاد النوبة عن طريقة مركبة "الدهبية" التي تبدأ رحلة نيلية بداية بمعالم أسوان والأقصر.

وسيمر جوارديولا بمنطقة الكاب، جبل السلسلة، إدفو، كومومبو، معبد فيلة وأبوسمبل.

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن أن رحلة جوارديولا ستتوقف في الوسط عند مدينة الأقصر ليوم خاص للغاية، حيث ستتم إقامة عشاء خاص في معبد الأقصر ولأسرته بالكامل بدون وجود أحد، وذلك بعد ميعاد الزيارة في تمام الساعة التاسعة مساءً.



