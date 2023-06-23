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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عشاء خاص فى معبد الأقصر.. "الدستور" يكشف تفاصيل زيارة جوارديولا للنوبة

جوارديولا رفقة أسرته
جوارديولا رفقة أسرته في الأهرامات

يغادر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، القاهرة إلى الأقصر وأسوان، استكمالاً لرحلته في مصر الذي بدأت اليوم الجمعة.

وعلم "الدستور" رحلة جوارديولا التي تبدأ صباح السبت في بلاد النوبة عن طريقة مركبة "الدهبية" التي تبدأ رحلة نيلية بداية بمعالم أسوان والأقصر.

وسيمر جوارديولا بمنطقة الكاب، جبل السلسلة، إدفو، كومومبو، معبد فيلة وأبوسمبل.

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن أن رحلة جوارديولا ستتوقف في الوسط عند مدينة الأقصر ليوم خاص للغاية، حيث ستتم إقامة عشاء خاص في معبد الأقصر ولأسرته بالكامل بدون وجود أحد، وذلك بعد ميعاد الزيارة في تمام الساعة التاسعة مساءً.


 

الإسباني بيب جوارديولا زيارة جوارديولا مانشستر سيتى زيارة جوارديولا إلى مصر

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