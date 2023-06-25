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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة المقابر وتوزيع "القرص" على أرواح الموتى.. أبرز عادات أهالي كفر الشيخ في العيد

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

اعتاد أهالي محافظة كفر الشيخ على فعل العديد من الأشياء خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتصبح تلك العادات ثابتة ويتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل يقومون بها، وهو ما جعلها راسخة في الوجدان الشعبي ويتمسك بها أهل القرى من أهل المدن، لتعد هي أبرز احتفالاتهم ومصدر سعادتهم وأيضًا ملتقى الأهل والأقارب.

وتأتي على رأس تلك العادات زيارة المقابر في الصباح الباكر في أول أيام العيد لزيارة موتاهم، إذ تقوم النساء يرتدين الجلباب الأسود يصطحبن أطفالهن وبناتهن بزيارة المقابر وهناك ينهمرن في البكاء ويحمل بعضهن العديد من المصاحف لقراءة ما تيسر من القرآن للميت، ويقمن بتوزيع القرص والحلوى على بعضهن البعض وعلى المساكين تحت مسمى "رحمة ونور" على موتاهن، وبعد ذلك يقومون النساء بتوديع بعضهن متجهزات للمغادرة بسبب بدء توافد الرجال على المقابر والذين يأتون إليها عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، وهناك يلتقي الرجال كل واحد منهم يقف أمام مقابر عائلته ويتصافحون فيما بينهم بل ويهنئون بعضهم بعضًا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويستمر الرجال في تبادل الحديث فيما بينهم لمدة تستمر لنصف ساعة تقريبا قبل أن يهم كل واحد منهم علي منزله لكي يبدأ العيد مع أسرته في المنزل ، ولكن فيهم من يذهب مسرعا لكي يذبح أضحيته.

ويكون ذبح الأضحية عقب زيارة المقابر، ويتم حجز الجزار قبل العيد بعدة أيام، لفرط انشغاله طوال هذا اليوم، لكثرة الأضحيات بالقرية، ومن السنة أن يشهد صاحب الأضحية عميلة الذبح حتى يغفر له الله ذنوبه مع أول قطرة من دمها،، ويتم توزيع الأضحية عقب انتهاء ذبحها مباشرة، وتقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول للفقراء والمساكين، والثاني للأهل والأصدقاء، والثالث لصاحب الأضحية.

وطوال أيام العيد يتبادل الناس الزيارات من الأهل، والجيران، والأصدقاء طوال أيام العيد، ويتم تجهيز واجبات الضيافة مثل الترمس، والحلبة، والفول السودانى، والحمص، لتقديمها للزائرين طوال أيام العيد.

المقابر عيد الأضحى كفر الشيخ الموتى القرص

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