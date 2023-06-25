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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 21 ألف كيلو لحوم بلدية في عيد الأضحي على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 تستعد جمعية "الأورمان" لذبح أضاحيها وذلك خلال أيام التشريق داخل مجزر أشمون بالمنوفية المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية. 

وأكد أمام فوزي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 21.500 كيلو لحوم بلدي ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية. 

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية "الأورمان"، إن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلي مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحًا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار فؤاد، إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية. 

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

احتياجا احتياجات أسر الأولى بالرعاية أشمون بالمنوفية الأسر الأكثر احتياج ا الأضحي المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان

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