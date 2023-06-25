الدخول مجانا.. أفضل الأماكن لقضاء إجازة العيد في الغردقة

تستقبل مدينة الغردقة خلال أيام العيد آلاف الأسر المصرية من مختلف المحافظات لقضاء احتفالات العيد بالمدينة الساحلية، خاصة المحافظات القريبة منها.

وتعرض «الدستور»، الأماكن التي يمكن للوافدين لمدينة الغردقة زيارتها مجانًا، وقضاء يومهم بدون أي تكاليف مالية.

الدخول مجانا.. الممشى السياحي جنوب الغردقة فسحة عائلية والأسعار على قد الإيد





تعتبر منطقة الممشى السياحى القديم من أشهر الأماكن بمدينة الغردقة إقبالًا ورواجا خلال أيام العيد لدى مواطني المدينة وزائريها من مختلف المحافظات، وخاصة في المساء، وذلك لما يحتويه المكان من كافيهات وأماكن جلوس مجهزة للعامة، ومناطق ألعاب للأطفال، حيث يتميز بقربة من الفنادق السياحية، مما جعله من أشهر مناطق التنزه بالمدينة.



يحتوي الممشى السياحى القديم بمدينة الغردقة على سوق سياحى ضخم بهِ مجموعة من البازارات السياحية والكافيهات التي تناسب كافة المستويات، بالإضافة إلى تنظيم تلك الكافيهات لفقرات فنية مختلفة يحيها فنانين يقدمون فنون مختلفة لروادها، حيث تعتبر أسعار هذه المطاعم والكافيهات مناسبة عن غيرها من المناطق السياحية التي تناسب جميع الأسر.

شارع شيري.. أتعشى واتمشى بأقل الأسعار



ومن الممشى السياحي إلى شارع شيرى والذي يقع في قلب مدينة الغردقة، والذي يُعد من أهم وأشهر مناطق النزهة اليلية بالمدينة السياحية، حيث يحتوي على مقاعد مخصصة للكبار، ونافورة مياه ضخمة مضيئة، وكذلك مناطق مجهزة بألعاب الأطفال بجانب مطاعم لمختلف الاكلات والبراندات الشهيرة، لذلك يعد شارع شيرى من أكثر الأماكن وأفضلها بالنسبة للأسر، حيث يمنع دخول السيارات له، بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة والتواجد الأمني للشرطة السرية بشكل دائم، وذلك لمنع المضايقات، مما يشعر زواره بأمان كبير على أطفالهم وذويهم.

كأنك في أوروبا.. ممشى شارع الشيراتون للمصريين والأجانب





ويأتي ممشى الشيراتون بين أكثر الأماكن إقبالًا في الأعياد، إذ يُعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة، ودائمًا ما يفضله السياح من مختلف الجنسيات للتجول ليلا، حيث يحتوي ممشى شارع الشيراتون على ممشى مجهز بجانبيه، ويمتلك أكبر وأشهر سلسلة من المحلات والمطاعم السياحية، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنادق السياحية على جانبيه.

كورنيش الغردقة

شاطئ وكورنيش ميريت يأتي ضمن أكثر الأماكن إقبالًا ورواجًا من زوار وأهالي الغردقة في العيد، وذلك بعد تطويره وتجهيزه وفتحة مجانًا أمام المواطنين، حيث تم تطوير كورنيش الغردقة الشهير بكورنيش "ميريت" والذي يقع بوسط المدينة، حيث تم تجهيزه بمقاعد وشمسيات ومظلات خشبية لاستقبال المواطنين، وخاصة في فترات الليل التي يكتظ الكورنيش خلالها بالزوار

لؤلوة الغردقة.. أتصور على أشهر مارينا سياحي وسط أغلى اليخوت والدخول مجانًا

مارينا الغردقة تأتي على رأس أماكن النزهه وأفضلها بالغردقة، وخاصة في فترة المساء حيث تحتوى منطقة المارينا والتي تقع بمنطقة السقالة على مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم والبازارات السياحية، وتواجد كبير لليخوت والمراكب السياحية على أرصفتها مما يضفي عليها جمالًا وتألقًا، بجانب موقعا بجوار أشهر مساجد الغردقة "مسجد الميناء الكبير".

ويجرى دخول المواطنين والزائرين لمارينا الغردقة مجاناً، ويمكن للزائرين الدخول وعدم الجلوس والتنزه بها والتقاط الصور المختلفة وسط اليخوت بدون أي تكلفة أو مقابل.