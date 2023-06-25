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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين في بدر

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتح اليوم الأحد، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة بدر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته لمحافظة البحيرة. شارك في الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام للمحافظة. 

وخلال افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة بدر اطلع الدكتور أحمد كمالي على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي والفئات المستفيدة من تلك الخدمات بالمحافظة، كما ناقش مع عدد من مواطني المحافظة مدى تيسير حصولهم على الخدمات التي يقدمها المركز.

وأشار كمالي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تهدف إلى زيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يدعم الشفافية ومكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر، وكذلك تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، إلى جانب تفقد مشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الابعادية بدمنهور، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء مبنى المدرجات بارض الاستاد بالابعادية بدمنهور.

وجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول قد شهدت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

 

وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالي المركز التكنولوجي مدينة بدر محافظة البحيرة

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