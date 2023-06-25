"أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من أسئلة الامتحانات

تفقد علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، بعض لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكدًا عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب والطالبات من الأسئلة، وأنها مطابقة للمنهج، وفي مستوى الطالب المتوسط.

من جانبها، تفقدت موفد قطاع المعاهد الأزهرية الدكتورة ندى عصام، معهد بنين القويري بالعجمي غربي الإسكندرية؛ لمتابعة سير الامتحانات.

وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية- في بيان اليوم الأحد- أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالشعبة الأدبية، أدَّوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وشدد العريان على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، حيث توجه إلى لجنة معهد بنين الإسكندرية وبنين سموحة، واطمأن على سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية مع التنبيه والتشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وأوضح أنه تابع باقي اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية 1173 (علمي وأدبي) من البنين، والفتيات 1050، بعدد إجمالي: 2223 طالبًا.