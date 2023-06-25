أبرزهم حكيم وهيفاء وحماقي.. حفلات النجوم في عيد الأضحى 2023

يستعد عدد كبير من النجوم لإحياء حفلات موسم عيد الأضحى المبارك، حيث أصبحت مواسم الأعياد من أقوى المواسم خلال السنوات الماضية وخلال التقرير التالي نرصد أبرز حفلات النجوم في العيد.

حفلات عيد الأضحى 2023

البداية مع النجم حكيم حيث حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي 2023، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفتتح أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي هذا العام ومن المقرر أن يقدم حكيم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة، كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز مفاجآت لجمهوره، الذي ينتظره كل عام مع بداية الساحل.

ويشهد حفل حكيم ثاني أيام العيد الإطلاق الأول لأغنية "مدلعة" من كلمات الراحل أيمن الطويل، ألحان علاء غنيم، توزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد “الكبير”، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف.

وضمن حفلات النجوم العرب بالقاهرة خلال موسم عيد الأضحى المبارك يتواجد النجم العراقي ماجد المهندس حفلاً 29 يونيو الجاري ثاني أيام عيد الأضحى، في أحد فنادق التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وضمن حفلات ساقية الصاوي خلال العيد تحتضن الساقية حفلاً غنائياً للمطرب الأردني عزيز مرقة يوم السبت 1 يوليو، كما يتواجد ايضا الفريق الغنائي "بلاك تيما" في حفل غنائى ضمن حفلات موسم عيد الأضحى، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك، 1 يوليو المقبل، ويتواجد الفريق الغنائي الشبابي "كايروكي" في حفلين يومى 27 و29 يونيو الجارى فى المنارة آرينا والقاهرة الجديدة.

ويتواجد النجم محمد حماقي في الكويت لإحياء حفل غنائي ضخم ينتظره الجمهور الكويتي والعربي يوم 29 يوينو الجاري ضمن حفلات العيد بالإضافة إلى حفل غنائي آخر يوم 1 يوليو ضمن موسم العيد أيضا مع النجمة هيفاء وهبي في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويتواجد النجم عصام كاريكا في حفلين غنائيين فى لبنان يومي 27 و28 يونيو الجارى كما تعاقد على عدد من حفلات الساحل الشمالي يعلن عن مواعيدها خلال الساعات القادمة.