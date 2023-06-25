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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تطوير 6 مراكز و"محور الضبعة".. أبرز المشروعات القومية بـ"كهرباء البحيرة"

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

شهدت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ العديد من المشروعات القومية والإستيراتيجية التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بالنطاق الجغرافى بالشركة على مستوى 6 قطاعات توزيع وبلغت تكلفة هذه المشروعات نحو 12 مليار جنيه، بحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونستعرض بحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، أبرز المشروعات القومية والاستراتيجية بكهرباء البحيرة: 

  • المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة " والتي تستهدف تطوير شبكة الكهرباء لعدد 242 وحدة قروية بخلاف التوابع لعدد ستة مراكز واقعة نطــاق شــركة البحــيرة لتوزيع الكهرباء وهــم :( مركز دمنهور – مركز أبو حمص – مركز كفر الدوار – مركز أبو المطامير – مركز حوش عيسى – مركز وادى النطرون ) وذلك لتحـسين جــودة الخــدمة الكــهربائية المقـدمـة لأكـثر من عــدد 694 ألـف مشـترك.
  • توصيل التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح الأراضي جنوب محور الضبعة " مشروع الدلتا الجديدة" ويتضمن المشروع توصيل التيار الكهربائي على الجهد المتوسط لعدد (7) محطات رفع بالإضافة إلى عدد (1) محطة معالجة بالحمام بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لإجمالي قدرة 234.7 ميجا. ف. أ.
  • تم الانتهاء من إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح ) وذلك من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 . بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (410 مليون جنيه).
  • إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى (240 مليون جنيه) بنسبة تنفيذ 95 %.
  • تم الإنتهاء من التنفيذ توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لمطار العلمين الجديد تغذية مؤقتة بقدرة 2 م.ف.أ + تغذية دائمة بقدرة 13 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع  (75 مليون جنيه).
  • تم الانتهاء من توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار لفندق توليب العلمين (ب) بقدرة 8 م.ف.أ & فندق توليب العلمين (ج) بقدرة 9.8 م.ف.أ وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع  (67 مليون جنيه).
  • إزالة كافة تعارضات شبكات الكهرباء التى تتعارض مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى ( إسكندرية – مطروح ) وذلك من الكيلو 156 حتى مطروح وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع  (635 مليون جنيه) وبغت نسبة التنفيذ  70 %.

وتأتى هذه الجهود من أجل  توفير الطاقة الكهربائية المستدامة لتغذية مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكـــافة الأغراض عبر الشبكة القومية للكهرباء وكذا المحطات الغير مربوطة بالشبكة بالقدرات اللازمة وطبقـا للمواصفــات الفنية القيــاسية كمـا تتخذ الشركة كــافة الاجراءات لإستقرار وإستمرار التغذية الكهربــائيـة دون انقطاع.

الضبعة تطوير مراكز مركز المشروعات كهرباء البحيرة

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