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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة.. والأهلي يواجه منتخب السويس

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلي يواجه منتخب السويس فى مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر

الاهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي ونظيره منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد القاهرة.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ35 خلال أسبوع عيد الأضحى

الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الأسبوع.. للمزيد اضغط هنا.

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة في السويس

الدكتور رضا حجازي

توجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى محافظة السويس في زيارة مفاجئة؛ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.. للمزيد اضغط هنا.

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. ترامب يحول محاكماته لأداة سياسية ويسيطر على استطلاعات الرأى

ترامب

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن الذي ألقاه مساء أمس السبت.. للمزيد اضغط هنا.

3 أفلام تحقق 130 ألف جنيه في شباك التذاكر منها "شوجر دادي"

بعد الشر

تراجعت إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض منذ عيد الفطر المبارك، بعد تحقيقها إيرادات جيدة في بداية الموسم، واستطاعت 3 أفلام تحقيق 130 ألف جنيه أمس السبت.. للمزيد اضغط هنا.

"الداخلية": ضبط 139 قطعة سلاح و283 قضية مخدرات وتنفيذ 84373 حكمًا قضائيًا

سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 84373 حكمًا قضائيًا متنوعًا، للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد الاهلى منتخب السويس ترامب الدكتورة منار غانم حالة الطقس الأهلى يواجه منتخب السويس شوجر دادي وزارة الداخلية

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