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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواجه منتخب السويس فى مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر

الاهلى
الاهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي ونظيره منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ستاد القاهرة. 

ويدخل المارد الأحمر منتعشاً بعد استعادة صدارة الدوري والفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة ويسعي للحفاط على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب بيراميدز بينما يعاني منتخب السويس من أزمة رحيل أحمد ساري المدير الفني وفشل الفريق في الصعود إلي دوري المحترفين.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في استمرار سياسة التدوير بين لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابات خاصة في ظل خوض لاعبي الفريق مباريات متتالية هذا الموسم بين المشاركة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية ومشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم.

 وأيضا فى ظل تبقي 9 مباريات للفريق الأحمر بالدورى والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة من أجل استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين عن الفريق.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة منتخب السويس طالبهم بضرورة احترام المنافس مهما كانت الفروق الفردية بين اللاعبين لكنها تبقي مباراة في كرة القدم.

وشدد السويسري مارسيل كولر أن مباريات الكأس دائما تحمل المفاجآت السارة للفرق الصغرى والنتائج السيئة للفرق الكبرى لأن الدوافع تختلف في تلك المباريات.

وحذر كولر لاعبي الأهلي من الاستهتار بالمنافس وطالبهم باستغلال تلك المباريات لمواصلة الانتصارات وزيادة الدافع المعنوي من أجل استعادة لقب الدوري خاصة أن بطولة كأس مصر نحن نحمل لقبها ولابد من الحفاظ عليه. 

وطالب المدير الفني من لاعبي الفريق ضرورة غلق صفحة حرس الحدود والاستفادة من الإيجابيات التي ظهرت خلال المباراة وأن مباراة اليوم ستكون فرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة دائمة في المباريات.

الاهلى ومنتخب السويس موعد مباراة الاهلى ومنتخب السويس بطولة كأس مصر الاهلى فريق منتخب السويس السويسري مارسيل كولر

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