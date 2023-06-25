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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية": ضبط 139 قطعة سلاح و283 قضية مخدرات وتنفيذ 84373 حكمًا قضائيًا

سلاح
سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 84373 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الأحد: “في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 139 قطعة سلاح ناري بحوزة 115 متهما”.

وأضافت: “وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84373 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 283 قضية مخدرات بحوزة 301 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 40 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما”.

وتابعت: “في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 21052 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

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