3 أفلام تحقق 130 ألف جنيه في شباك التذاكر منها "شوجر دادي"

تراجعت إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض منذ عيد الفطر المبارك، بعد تحقيقها إيرادات جيدة في بداية الموسم، واستطاعت 3 أفلام تحقيق 130 ألف جنيه أمس السبت.

إيرادات أفلام السينما المصرية

بإيرادات أمس بقيمة جاء على رأس القائمة فيلم “شوجر دادي” 66,449 جنيه، وهو من بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومى فؤاد وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ويتحدث عن أزمة منتصف العمل بين الأزواج والمشكلات التي تحدث نتيجة تلك الأزمة.

وجمع فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود إيرادات بقيمة 51,426 جنيه أمس السبت، ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

بينما جمع فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع إيرادات بقيمة 15 ألف جنيه، يجسد “ربيع” نجم مسرح مصر، شخصية “سولي أبو لبن” حيث يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية ويشارك فى بطولة فيلم بعد الشر بجانب النجم الشاب على ربيع، مجموعة من النجوم الشباب، على رأسهم أوس اوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، ويشاركهم في البطولة الفنانة القديرة هالة فاخر والنجم بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل فى إطار كوميدي حول سولي الذى يجسد شخصيته على ربيع الذي يهرب من زوجته فرح والتى تجسدها الفنانة الشابة رنا رئيس فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم وتجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش ويجسده أوس أوس.