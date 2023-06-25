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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى

مستوطنين في الضفة
مستوطنين في الضفة

أصدر قائد الأركان للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار والمفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش كوبي شبتاي بيانًا مشتركًا اليوم الأحد حول الأحداث الأخيرة التي نفذ فيها مستوطنون يهود اعتداءات ضد الفلسطينيين.

ذكر البيان: "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء في أراضي الضفو الغربية. هذه الهجمات تنافي كل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضًا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ونحن ملزمون بمكافحتها. تعمل قوات الأمن ضد هؤلاء مثيري الشغب، وتخاطر بحياة جنود الجيش وأفراد شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام.

اعتداءات المستوطنين

أضاف البيان: "إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل ملتزمون بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة لنا للحفاظ على الأمن والقانون في الضفة الغربية، كما سيقوم الجيش بتحويل وتكثيف القوات لمنع الحوادث من هذا النوع في "يهودا والسامرة"، وسيقوم جهاز الأمن العام الشاباك بتوسيع الاعتقالات، بما في ذلك أوامر التوقيف الإدارية ضد المخلين بالنظام الذين يتصرفون بطريقة عنيفة ومتطرفة داخل القرى الفلسطينية. كما ندعو القادة في البلدات والمربين والمؤثرين اجتماعيًا إلى الشجب التنديد العلني لأعمال العنف هذه والانضمام إلى المكافحة ضده".

من جانبه علق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مساء أمس السبت إنه "يدين بشدة العنف الذي أدى إلى حرق المنازل والمركبات في قرية أم الصفا" وقال: "هذا ليس طريقنا وندعم جميع قوات الأمن التي تعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع حوادث العنف غير المنضبط من قبل المدنيين في المنطقة". 

واشتبك عشرات المستوطنين مع فلسطينيين قرب قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الحجارة على فلسطينيين. ووصلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة جراء الحجارة. وبعد دقائق، دخل عشرات المستوطنين القرية وأحرقوا منزلين على الأقل، كما أشعلوا النار في مركبتين وشاحنة. 

الشاباك شرطة إسرائيل المستوطنين الضفة

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