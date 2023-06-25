خطوات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة
تستكمل وزارة البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى، والذي يشهد طفرة نوعية و زيادة فى المعدلات المخططة للمشروع بالإضافة إلى معدلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطوات التعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة
الدستور تكشف في هذا التقرير المستندات المطلوبة للتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي :
1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية.
2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.
3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .
4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.
5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).
6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).
7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + إيصال المساهمة في شبكة الغاز مسدودة بالجهاز).
فيما كشفت وزارة البترول أن توصيل الغاز الطبيعي للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية تتطلب مستندات كالتالي :
1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).
2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.
3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع).
4 – ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.
5- صورة من السجل التجارى (الأصل للإطلاع).
6- صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للإطلاع ).
7- صورة من رخصة مزاولة النشاط.
8- إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.
9- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.
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