خطوات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة

تستكمل وزارة البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى، والذي يشهد طفرة نوعية و زيادة فى المعدلات المخططة للمشروع بالإضافة إلى معدلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات التعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة

الدستور تكشف في هذا التقرير المستندات المطلوبة للتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي :

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية.

2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + إيصال المساهمة في شبكة الغاز مسدودة بالجهاز).

فيما كشفت وزارة البترول أن توصيل الغاز الطبيعي للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية تتطلب مستندات كالتالي :

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).

2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع).

4 – ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5- صورة من السجل التجارى (الأصل للإطلاع).

6- صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للإطلاع ).

7- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

8- إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.

9- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

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