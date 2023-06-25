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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خطوات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

تستكمل وزارة البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن المشروع القومى، والذي يشهد طفرة نوعية و زيادة فى المعدلات المخططة للمشروع بالإضافة إلى معدلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات التعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى المستندات المطلوبة 

الدستور تكشف في هذا التقرير المستندات المطلوبة  للتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وهي : 

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية.

2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + إيصال المساهمة في شبكة الغاز مسدودة بالجهاز).

فيما كشفت وزارة البترول أن توصيل الغاز الطبيعي للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية  تتطلب مستندات كالتالي :

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).

2- ايصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع).

4 – ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

5- صورة من السجل التجارى (الأصل للإطلاع).

6- صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للإطلاع ).

7- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

8- إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.

9- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

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