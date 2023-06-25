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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: العلاقات المصرية الهندية ممتدة منذ عهد سعد زغلول والمهاتما غاندى

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والهند قديمة وممتدة منذ سنوات طويلة، وترجع إلى عهد كل من سعد زغلول والمهاتما غاندي، حيث حارب الجانبان الاستعمار البريطاني.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الهندية تطورت وتوطدت على مدار التاريخ، كما تعتبر الهند سوقًا تجارية كبيرة، فهي ثاني أكبر دولة تعدادًا للسكان، موضحًا أن الهند نجحت في تحقيق طفرة في مجال الأبحاث العلمية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت تصدر كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات بمليارات الدولارات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما ينتجه وادي بنجلور من تكنولوجيا المعلومات يقدر بالمليارات والهند حققت تقدمًا كبيرًا تسعى الدول للاستفادة به.

العلاقات المصرية الهندية العلاقات بين مصر والهند الوزراء الهندي تكنولوجيا المعلومات السفير جمال بيومي

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