أولياء أمور: الكيمياء أضاعت فرحة عيد الأضحى المبارك

عبر عدد من أولياء الأمور المنتظرين لخروج أبنائهم طلاب الثانوية العامة، من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، بمدرسة الأورمان الإعدادية في حي العجوزة، عن قلقهم الشديد وتوترهم من مقالب امتحانات المواد العلمية على حد وصفهم، حيث قالت سيدة تدعى أم يحيى ولية أمر أحد الطلاب: "لم نشعر بطعم دخول عيد الأضحى المبارك بسبب الثانوية العامة، حيث إننا في مأزق قبل دخول العيد وبعد نهايته وهو امتحان أصعب مادتين علميتين، وهي الكيمياء والفيزياء، وأتمنى من الله أن يوفق ابني في تخطيهما بنجاح".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة.