تموين الدقهلية: حملات رقابية على المخابز والأسواق

صرح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد دايرة، بأن عدد المخالفات التموينية التى تم ضبطها أمس وصلت إلى 103 مخالفات تموينية متنوعة على المخابز والأسواق وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لضبط الأسواق والمخابز في عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان صادر عن المديرية أن الحملات المكثفة التى شنتها إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية على المخابز والأسواق فى المنزلة وجمصة ومنية النصر والمطرية وبلقاس والسنبلاوين والجمالية ونبروه وميت سلسيل وشربين وبندري المنصورة وميت غمر، أسفرت عن ضبط 20 كيلوجرام لحوم بلدية و51 علبة سجائر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، كما تم تحرير 47 محضرًا ضد المخالفين في المخابز هي محضر واحد للانتهاء من الإنتاج، ومحضر واحد للتصرف في الدقيق و22 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات و23 محضر نقص وزن.

كما تم تحرير 56 محضرًا ضد المخالفين في الأسواق، منها 33 لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 لعدم وجود شهادة صحية و4 لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضران للذبح خارج السلخانة، ومحضر واحد لتجميع سلع تموينية.

وأكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة وعدم إهداره.