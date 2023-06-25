ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية: حملات رقابية على المخابز والأسواق

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

صرح المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد محمد دايرة، بأن عدد المخالفات التموينية التى تم ضبطها أمس وصلت إلى 103 مخالفات تموينية متنوعة على المخابز والأسواق وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لضبط الأسواق والمخابز في عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان صادر عن المديرية أن الحملات المكثفة التى شنتها إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية على المخابز والأسواق فى المنزلة وجمصة ومنية النصر والمطرية وبلقاس والسنبلاوين والجمالية ونبروه وميت سلسيل وشربين وبندري المنصورة وميت غمر، أسفرت عن ضبط 20 كيلوجرام لحوم بلدية و51 علبة سجائر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، كما تم تحرير 47 محضرًا ضد المخالفين في المخابز هي محضر واحد للانتهاء من الإنتاج، ومحضر واحد للتصرف في الدقيق و22 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات و23 محضر نقص وزن.

كما تم تحرير 56 محضرًا ضد المخالفين في الأسواق، منها 33 لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 لعدم وجود شهادة صحية و4 لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضران للذبح خارج السلخانة، ومحضر واحد لتجميع سلع تموينية. 

وأكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة وعدم إهداره.

مديرية التموين السيد محمد دايره المخالفات التموينية المخابز الاسواق

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب قومي

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟