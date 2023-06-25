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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النخالة الخشنة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13300 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 11200 جنيه.

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس”: 1900 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14000 جنيه.

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44% : 33000 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى : 34000 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه ”، صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ”أرضه”، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47100 جنيه، في حين سجل سعر طن رده بران محلى: 11400 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ”محلى”: 47000 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11500 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد”   250 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل سعر طن أعلاف بادى 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن .فى حين سجل سعر طن العلف ناهى 22650 جنيه للطن  كما سجل سعر طن العلف بادى نامى بـ 22550 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19200 جنيه للطن ، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19000 جنيه.

النخالة الخشنة ب11500جنيه أسعار الأعلاف الاسواق اليوم

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