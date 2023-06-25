إسراء تفترش رصيف مدرسة أحمد عرابي الثانوية بالعمرانية لمساندة شقيقتها

افترشت إسراء أحمد الرصيف أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة برفقه عمتها، لمساندة شقيقتها.

وقالت الطفلة ذات 10 سنوات خلال حديثها مع «الدستور»: «توفيت أمي مذ عامين وأصبحت هي الأم التي تسند عامود المنزل.. تذاكر شقيقتي دروسها، ومن ثم تجهز الطعام وتنظيف الشقة وتغسل الملابس.. بتعمل كل حاجة مكان ماما».

وتابعت: «ادعوا الله أن يوفق شقيقتي، لأنها تبذل مجهود كبير جدا، ولا نها تحرص دوما على أداء واجباتها المنزلية، مع المذاكرة.. اختي عمود البيت وربنا يكرمها».