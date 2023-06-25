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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع غرفة العمليات المركزية لمواجهة أى مشاكل بلجان الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تابع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، غرفة العمليات المركزية المشكلة بديوان المديرية للتعامل الفورى مع العقبات والعمل على حلها فى أسرع وقت، والتي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية والطلاب، والعمل على توفير مناخ ملائم ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات بمحافظة الدقهلية خلال الأيام الماضية تمت بانتظام ودون حدوث مشكلات وسط إجراءات تنظيمية لمساعدة الطلاب على الحل بهدوء، وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية.

وأكد "شعبان" أن هناك التزامًا من قبل المراقبين والملاحظين فى وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافٍ، مشددًا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وذلك لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.

التربية و التعليم العمليات المركزية الغش الإلكتروني ضرورة منع الطلاب من اصطحاب ا وزارة التربية والتعلي وزارة التربية والتعليم

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