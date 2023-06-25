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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

لحوم
لحوم

كشف عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، عن استلام نحو 3000 رأس ماشية من كينيا خلال الأيام القليلة الماضية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة عن نية الشركة استيراد اللحوم المجمدة والمبردة من كينيا، وذلك نتيجة تميزها بالمراعي الجيدة والتي تعمل على إنتاج ثروة حيوانية بجودة مرتفعة تضاهي اللحوم البلدية.

وأضاف عوض أن تلك الكميات التي تم التعاقد عليها سيتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الأيام الماضية الأضحي المبارك اللحوم البلدية القابضة للصناعات العامة لتجارة الجملة المصرية السودانية المجمعات الاستهلاكية

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