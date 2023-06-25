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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه البحر الأحمر تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين من إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحى، وذلك لعدم زيادة العبء على شبكات الصرف، مما يتسبب في تعرض بعض المناطق للطفح وحدوث مشكلات بها.

واصلت فرق التوعية بشركة المياه حملاتها في جميع المناطق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات واستهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي  حتى لا تتعرض للانسداد والطفح.

تهدف حملات التوعية التي يتم تنفيذها إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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