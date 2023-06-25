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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلن اعتراض 21 طائرة روسية على حدود مجال "الناتو"

وزارة الدفاع البريطانيّة
وزارة الدفاع البريطانيّة

 أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجوّ الملكي البريطاني اعترضت 21 طائرة روسيّة على حدود المجال الجوّي لحلف شمال الأطلسي، في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال مهمّة في إستونيا. 

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان، إنّ عمليّات الاعتراض هذه تُذكّر بشكل قوي بقيمة الدفاع الجماعي والردع الذي يوفّره "الناتو". 

وأضاف أن سلاح الجوّ الملكي البريطاني عمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان حماية الدول الأعضاء والدول الشريكة لنا، ويمكنهم التأكّد من دعمنا المستمرّ لتعزيز الأمن الأوروبي جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يشاركوننا قيمنا.

ومن بين تلك الطائرات الروسيّة مقاتلات وطائرات للنقل أو لجمع المعلومات، إضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو- 22 إم"، وفق الوزارة. 

وانتشرت طائرات تايفون البريطانيّة في قاعدة أماري في إستونيا منذ مارس الماضي، في إطار المساهمة البريطانيّة في مهمّات الأطلسي، من أجل مراقبة الطائرات الروسيّة عندما لا تتواصل الأخيرة مع وكالات الحركة الجوّية، وهو ما يمثّل خطرًا على سلامة الطيران، حسب وزارة الدفاع البريطانيّة. 

ومن المقرّر أن تبقى الطائرات البريطانيّة في إستونيا حتى أغسطس المقبل، كما شاركت القوّات الجوّية الملكيّة أثناء انتشارها في إستونيا بمناورات كبرى عدّة، وصفت لندن إحداها بأنّها المناورة الجوّية الأهمّ لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة.

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