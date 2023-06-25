ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 13 محضرا تموينيا وإزالة 7 حالات بناء مخالف بالواسطى

حالات تعدي
حالات تعدي

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضى وبالتنسيق مع قطاع الزراعة، اجتماعًا موسعًا برؤساء القرى ومديري الجمعيات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية، ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية المحافظة في مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيام العطلات الرسمية، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية.

تابع رئيس المركز جهود المجالس القروية في هذا الملف حيث قامت الوحدة المحلية لقرية قمن العروس بإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام القرية، كما قامت الوحدة المحليه لقريه إطواب بالتصدي لـ3 حالات شروع في حفر أساسات للبناء المخالف على الأرض الزراعية بزمام قرية إفوة، بينما أوقفت الوحدة المحلية لقرية الميمون أعمال شدات خشبية، وفي ميدوم تم إزالة حالتي تعد على مساحة من الأرض الزراعية بالقرية.

وفى إطار المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية واللحوم وغيرها، نفذت الوحدة المحلية بالواسطى بالتنسيق والتعاون مع قطاعي التموين والطب البيطري حملة مكثفة لضبط الأسواق تحت إشراف أشرف مليجي نائب رئيس المركز، تم خلالها المرور علي جميع الجزارين وشوادر اللحوم بمدينة الواسطى، للتأكد من أن عمليات الذبح تمت في المجزر الحكومي، والتأكد من وجود الأختام علي اللحوم المباعة للجمهور والشهادات الصحية للجزارين، واسفرت الحملة عن تحرير 13 محضراً لمخالفات تنوعت بين ذبح خارج المجازر الحكومية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وعدم وجود شهادات صحية، وضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

أجازة عيد الأضحى المبارك التعديات على الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية بني سويف توافر السلع الغذائية حماية الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

الكرملين يكشف مدى تأثر العملية العسكرية فى أوكرانيا بتمرد "فاجنر"

بدء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون غدًا إلى منى لقضاء يوم التروية

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن تجديد عقد حسين الشحات وسبب تراجع أسعار الذهب

تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية